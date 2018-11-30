Прямой эфир

Самолет упал на жилые дома в Бразилии

0
Фото: twitter.com/Noticias El Salvador
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека погибли, 12 пострадали при падении небольшого самолета на несколько домов в бразильском Сан-Паулу.

Воздушное судно рухнуло примерно в 16:00 по местному времени (21:00 мск). Самолет летел из аэропорта Кампу-ди-Марти.

По данным пожарной службы, пять из 12 раненых находились внутри домов, еще семеро в момент аварии проходили по улице. После крушения на месте вспыхнул сильный пожар. Все пострадавшие госпитализированы. У них диагностированы ожоги разной степени тяжести, пишет РЕН ТВ.

18 ноября сообщалось, что два человека погибли при крушении истребителя времен Второй мировой войны в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меркель прокомментировала инцидент со своим самолетом
В Чехии потерпел крушение вертолет Ми-24

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017