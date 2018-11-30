Самолет упал на жилые дома в Бразилии

Два человека погибли, 12 пострадали при падении небольшого самолета на несколько домов в бразильском Сан-Паулу.

Воздушное судно рухнуло примерно в 16:00 по местному времени (21:00 мск). Самолет летел из аэропорта Кампу-ди-Марти.

По данным пожарной службы, пять из 12 раненых находились внутри домов, еще семеро в момент аварии проходили по улице. После крушения на месте вспыхнул сильный пожар. Все пострадавшие госпитализированы. У них диагностированы ожоги разной степени тяжести, пишет РЕН ТВ.

Un pequeño avión cayó sobre una zona residencial en el aeródromo Campo de Marte de Sao Paulo. Tras el choque, la aeronave se incendió, el piloto falleció y seis personas quedaron heridas pic.twitter.com/zpWzKtK2fG — Noticias El Salvador (@NotiblogSV) 30 ноября 2018 г.

18 ноября сообщалось, что два человека погибли при крушении истребителя времен Второй мировой войны в США.