Буш-младший подтвердил информацию о смерти отца

Бывший президент США Джордж Буш-младший подтвердил сообщения о смерти своего отца, Джорджа Буша-старшего. Заявление опубликовано на сайте его президентского центра.

«Джеб, Нейл, Марвин, Доро и я с грустью сообщаем, что, прожив 94 выдающихся года, наш дорогой отец умер. Джордж Г.У. Буш был человеком с самым сильным характером и лучшим отцом, которого сын или дочь могли желать», — сказано в публикации.

Он добавил, что вся семья выражает признательность всем, кто поддерживал его отца в его жизни и принес соболезнования семье после его смерти.

О смерти 41-го президента США Буша-старшего сообщил The Washington Post со ссылкой на представителя бывшего главы государства. Смерть наступила 30 ноября в Хьюстоне.

В 2012 году стало известно, что экс-президент страдает от сосудистого паркинсонизма. По этой причине он часто попадал в больницу, однако свой 90-летний юбилей отметил прыжком с парашютом. В последние месяцы жизни Буш часто болел, не раз поступала информация о его плохом самочувствии. С ноября 2017 года он стал самым долгоживущим президентом США за всю историю.