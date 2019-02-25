Прямой эфир

Ручку и автограф Гагарина продадут на аукционе во Франции

0
Фото: ТАСС/Владимира Савостьянова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На торги аукционного дома Cazo во Франции выставили перьевую ручку и документ, написанный рукой первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Об этом пишет «РИА Новости».

Стартовая стоимость лота составляет порядка €15–20 тыс. Черно-желтая ручка выполнена в форме ракеты с металлическими вставками и закреплена на черном цоколе, на подставке присутствует надпись «СССР Сентябрь 1959», а снизу расположена красная бархатная бумага со штампом изготовителя. Как уточняет телеканал «360», рукописный документ является поздравительным текстом, написанным Гагариным для моряков и речников.

Помимо этого, на торги также выставили 12 фотографий космонавта, сделанных за три дня до его гибели — 24 марта 1968 года. Оценочная стоимость лота составит €5–7 тыс. Отмечается, что одна из фотографий публиковалась в советской прессе в 1986 году, а остальные 11 ранее не были достоянием общественности. На них присутствуют сам космонавт, его супруга Валентина и дочери Галина и Елена. Фотограф запечатлел их в квартире Гагарина в Звездном городке под Москвой.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», торги проводятся в режиме онлайн, их итоги будут подведены 3 марта. В общей сложности на аукционе выставлены 29 лотов.

21 февраля сообщалось, что холст с автографом Михаила Горбачева продали на аукционе за 12 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очки известного серийного убийцы проданы с аукциона в США
Кабриолет Lada Niva продан с аукциона за $5,3 тыс.

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017