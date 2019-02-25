Ручку и автограф Гагарина продадут на аукционе во Франции

На торги аукционного дома Cazo во Франции выставили перьевую ручку и документ, написанный рукой первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Об этом пишет «РИА Новости».

Стартовая стоимость лота составляет порядка €15–20 тыс. Черно-желтая ручка выполнена в форме ракеты с металлическими вставками и закреплена на черном цоколе, на подставке присутствует надпись «СССР Сентябрь 1959», а снизу расположена красная бархатная бумага со штампом изготовителя. Как уточняет телеканал «360», рукописный документ является поздравительным текстом, написанным Гагариным для моряков и речников.

Помимо этого, на торги также выставили 12 фотографий космонавта, сделанных за три дня до его гибели — 24 марта 1968 года. Оценочная стоимость лота составит €5–7 тыс. Отмечается, что одна из фотографий публиковалась в советской прессе в 1986 году, а остальные 11 ранее не были достоянием общественности. На них присутствуют сам космонавт, его супруга Валентина и дочери Галина и Елена. Фотограф запечатлел их в квартире Гагарина в Звездном городке под Москвой.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», торги проводятся в режиме онлайн, их итоги будут подведены 3 марта. В общей сложности на аукционе выставлены 29 лотов.

21 февраля сообщалось, что холст с автографом Михаила Горбачева продали на аукционе за 12 млн рублей.