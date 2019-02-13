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Кабриолет Lada Niva продан с аукциона за $5,3 тыс.

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Фото: Bring a trailer/bringatrailer.com
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Уникальный кабриолет Lada Niva 1989 года выпуска, созданный на базе одноименного советского внедорожника, продан на аукционе Bring a trailer. Стоимость сделки составила $5,3 тыс. (348,5 тыс. рублей). Об этом 13 февраля сообщает «Российская Газета».

Автомобиль, который много лет назад доработали специалисты итальянского кузовного ателье Giallo Exploit, получил мягкий верх с пластиковыми боковыми окнами, дуги безопасности, а также металлическую защиту передней части.

Полноприводный кабриолет Lada Niva оснащен стандартным 1,6-литровым четырехцилиндровым бензиновым мотором мощностью 76 л.с., который работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач.

Первым покупателем автомобиля стал житель итальянского города Сиена, который приобрел его 30 лет назад. Вторым — дилерский центр из города Альяна, который перед продажей машины привел в рабочее состояние ее тормозную систему, установил новые шины, перекрасил кузов и обновил салон.

4 февраля сообщалось, что автомобили семейства Lada Vesta получили новые базовые бюджетные комплектации. В зависимости от версии машины стали доступнее на сумму от 20 до 51 тыс. рублей.

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