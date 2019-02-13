Концерн BMW выпустил «заряженные» кроссоверы X3 M и X4 M

Немецкая BMW представила «заряженные» M-версии кроссоверов X3 и X4 нового поколения. Об этом говорится 13 февраля в официальном сообщении пресс-службы компании. Сроки начала продаж новинок, а также цены будут объявлены позднее.

Оба кроссовера получат новый шестицилиндровый рядный турбодвигатель объемом 3 л и мощностью 480 л.с. Версия, укомплектованная опциональным спорт-пакетом Competition Package, сможет выдавать на 30 л.с. больше. Коробка передач предусмотрена одна — восьмиступенчатая, автоматическая. Кроме того, автомобили получат систему полного привода M xDrive, которая ранее дебютировала на модели BMW M5.

Разгон до 100 км/ч у BMW X3 M и X4 M занимает 4,2 с. Версиям Competition Package на это потребуется 4,1 с. При этом максимальная скорость машин ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет 10,5 л/100 км.

Внешне BMW X3 M и X4 M можно отличить по аэродинамическим боковым зеркалам, бамперам с большими воздухозаборниками, спойлеру, четырем патрубкам выхлопной системы, а также 21-дюймовым колесным дискам. В салоне появилась новая приборная панель, спортивные сиденья и M-руль. С августа этого года станет доступен пакет внешнего стайлинга, в который войдут детали из легкого карбона, например накладки на бампер и зеркала, а также задний диффузор.

У обоих автомобилей модернизирована подвеска, в частности, появились адаптивные амортизаторы, усиленные поперечные стабилизаторы и рулевое управление с переменным передаточным отношением.

4 февраля стало известно, что BMW представила специальную версию возрожденного купе восьмой серии под названием First Edition. Модель планируется выпустить тиражом в 400 экземпляров.