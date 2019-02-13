Skoda показала первые изображения купе-кроссовера Vision iV

Компания Skoda представит на Международном автосалоне в Женеве, который пройдет с 5 по 17 марта, концептуальный купе-кроссовер Vision iV. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, оказавшемся 13 февраля в распоряжении «Известий».

Судя по изображениям, распространенным чешским автопроизводителем, модель отличают рельефная форма кузова, узкие фары и 22-дюймовые колесные диски с оптимизированной аэродинамикой. Вместо боковых зеркал установлены видеокамеры. В задней части можно выделить спойлер, светодиодные фонари Г-образной формы, а также подсвеченные красным цветом буквы Skoda на двери багажника.

По некоторым данным, концептуальный купе-кроссовер Skoda Vision iV будет оснащаться полностью электрической силовой установкой.

8 февраля стало известно, что в 2019 году компания Skoda представит свои первые серийные электрические автомобили. Первым на европейский рынок выйдет электрокар Superb, а немного позже хетчбэк Citogo.