Минтранс РФ предложил увеличить штраф за остановку на автомагистралях

Министерство транспорта России предложило ужесточить наказание за остановку в неположенном месте на автомагистралях. Об этом 13 февраля сообщает «Коммерсант».

Если поправки, предложенные ведомством, будут одобрены, штраф вырастет с 1 до 3 тыс. рублей.

В Минтрансе также считают, что штраф за остановку должен применяться не только на автомагистралях, но и на трассах, обозначенных знаком 5.3 «Дорога для автомобилей» (например, МКАД). В ведомстве объяснили, что подобные нарушения провоцируют рост смертельных ДТП. Госавтоинспекция тоже обращала внимание на нехватку мест для стоянки, в частности на платных дорогах, из-за чего автомобилистам приходится останавливаться в запрещенных местах.

В качестве аргумента Минтранс приводит статистику «Автодора», согласно которой в 2018 году на дорожной сети госкомпании погибли 388 человек, из них 59 — из-за наездов на стоящие автомобили. Во всех случаях аварии произошли в темное время суток, а стоянка автомобилей была запрещена.

8 февраля сообщалось, что путь от МКАД до центра Москвы на личном и общественном транспорте теперь занимает одинаковое количество времени.