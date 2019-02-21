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Трудности перевода: почему Севастополь получил свое необычное имя

Обустройством города занимался сын шотландского адмирала
Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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Трудности перевода: почему Севастополь получил свое необычное имя
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2019-02-20 12:01:48
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Этот город занимает особое место в истории России. Он родился как база флота, предназначенного для покорения Константинополя, но так и не выполнившего своей миссии. Флота, корабли которого дважды были затоплены своими же моряками, но не спустили флага. Город-воин, который два раза героически держал многомесячную оборону и был разрушен до основания. Оба раза он был оставлен защитниками, но не замарал воинской чести, став символом гражданского мужества и воинской доблести. Находясь на самом краю страны, он всегда был в центре событий, всегда был очень значимой частью России. И остается таковым по сей день. 21 (10 по старому стилю) февраля 1784 года городу указом императрицы Екатерины II было даровано имя: Севастополь. В 235-ю годовщину появления его на карте России «Известия» вспоминают об истории города русской славы и происхождении его необычного названия.

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Суворовым указанный

Отправной точкой, с которой начинается история создания русского города на юго-западе Крыма, можно считать 1778 год. Крымское ханство тогда формально считалось независимым, а за влияние на него боролись Российская империя и Оттоманская Порта. Правителем был ставленник Санкт-Петербурга Шахин Гирей, но на его власть активно покушались поддерживаемые турецким султаном многочисленные родственники, норовившие при первом удобном случае высадить десант и учинить гражданскую войну. Выросший в Европе Шахин Гирей популярностью у татарской знати не пользовался, и переворот имел хорошие шансы на успех, так что русскому корпусу была поставлена задача ни в коем случае не допустить высадку турецкого десанта. Командовал нашими войсками в Крыму тогда генерал-поручик, а впоследствии генералиссимус Александр Васильевич Суворов.

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Фото: РИА Новости/Алексей Варфоломеев
Репродукция портрета Александра Васильевича Суворова (1730–1800 годы) — полководца, генералиссимуса, графа Рымникского, князя Италийского. Художник И. Крейцингер

Однажды при объезде берегов на юго-западе полуострова он обратил внимание на вместительную и удобную бухту, в глубине которой располагалась татарская рыбацкая деревенька Ак-Яр, или Ахтияр, что переводится как «белый утес». В бухте стояли немногочисленные турецкие корабли, зашедшие туда якобы для пополнения запасов воды. Суворов отлично понимал, что это разведчики, а поскольку место замечательно подходит для высадки десанта, то водой дело вряд ли ограничится. Поэтому генерал распорядился укрепить бухту — построить по берегам несколько полевых батарей и редутов. Мера оказалась весьма своевременной — 16 июля 1778 года сильная турецкая эскадра с войсками действительно вошла в Ахтиярскую бухту. Увидев русские укрепления, незваные гости не решились на высадку и поспешили ретироваться. «За вытеснение турецкого флота из Ахтиарской гавани и от крымских берегов» Екатерина II пожаловала Александру Васильевичу богато украшенную бриллиантами золотую табакерку со своим портретом.

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Первый русский корабль появился в бухте тоже благодаря Суворову — он пригласил туда приданный крымскому отряду фрегат «Восьмой» Азовской флотилии, которым командовал капитан II ранга Иван Михайлович Берсенев. Капитан оценил удобство Ахтиярской бухты с точки зрения профессионального моряка и, будучи хорошим геодезистом и картографом, набросал первую карту местности, которая была доставлена им в штаб Азовской флотилии. Так бухта стала всерьез рассматриваться как возможная база для русских кораблей.

Первая зимовка

Осенью 1782 года, за полгода до официального присоединения Крыма к России, в Ахтиярскую бухту были отправлены два фрегата Азовской флотилии — «Восьмой», которым теперь командовал капитан-лейтенант Степан Юрасов, и «Одиннадцатый» под началом Ивана Щербачева. Общее руководство экспедицией было поручено капитану I ранга Ивану Одинцову. Морякам было приказано не просто осмотреть бухту, а остаться в ней на зимовку, дабы досконально изучить условия: можно ли там круглогодично держать большой флот, каковы температуры и ветра, хватает ли воды, промерить глубины, изучить течения, окрестности и всё необходимое.

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Фото: encyclopedia.mil.ru
Эскадра вице-адмирала Ф.А. Клокачева входит в Ахтиарскую бухту. Художник Е. Августинович

Из донесения капитана Одинцова главному командиру Херсонского порта генералу Ивану Абрамовичу Ганнибалу:

«С начала пребывания моего в Ахтиарской бухте прошлого 1782 года с 17 ноября по 7 марта 1783 года порученной мне эскадры фрегаты стоят на одних якорях посредине самой бухты; при перемене якорей канаты всегда бывают целы, потому что грунт ил мягкий; при всех бывающих крепких ветрах волнения никакого не бывает, кроме вестового, от которого при ветре не малое волнение; а по утихании — зыбь, но безвредна. В разных местах опущены с грузом доски, также и фрегаты осматриваемы при кренговании; однако червь нигде не присмотрен: сему причина — часто бывающая при остовом ветре, по поверхности губы из речки Акерманки, пресная вода; в губе превеликое множество дельфинов или касаток; но они безвредны».

(Цитата по: В.Ф. Головачев «История Севастополя, как русского порта». СПб., 1872)

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Кстати, морякам Одинцова принадлежит и первый русский топоним (точнее, гидроним), по сей день существующий на карте города-героя. Экипажи фрегатов зимой «килевали» корабли — вытаскивали на берег, чтобы очистить дно от водорослей, ракушек и ила. А небольшую бухту, где удобно было производить эти работы, назвали Килен-бухта.

Потемкинская дипломатия

Решение о «заведении» Черноморского флота и базировании крымской эскадры в Ахтиярской бухте было принято в самом начале 1783 года. Одиннадцатого января адмиралтейств-коллегии дан был высочайший указ Екатерины II:

Автор цитаты

«Для командования заводимым флотом Нашим на Черном и Азовском морях повелеваем тотчас отправить Нашего вице-адмирала Клокачева, которому для принятия потребных наставлений явиться у Нашего генерал-губернатора князя Потемкина».

Сухопутное прикрытие гавани Потемкин поручил командующему первым корпусом в Крыму генерал-поручику графу Антону Богдановичу де Бальмену. Нельзя не отдать должное дипломатическому таланту Потемкина, проявившемуся в наставлениях относительно тактики переговоров с крымским ханом Шахин Гиреем:

Ордер Г. А. Потемкина генерал-поручику графу де Бальмену от 20 января 1783 года:

«Высочайшая Ея Императорского Величества есть воля приобресть навсегда гавань Ахтиарскую, исполнение чего и возлагаю я на Ваше Сиятельство. Вы, содержа в непроницаемой тайне вам предписанное, объявите Хану, что имеете повеление расположить главную часть войск у оной гавани... присовокупив к тому, что флот Ее Императорского Величества, не имея в Черном море гавани, не может употребиться к удержанию действий на море, турками производимых, а чрез то невозможно будет защищать и его самого... ежели Хан на сие отвечать вам будет с упрямством, то, Ваше Сиятельство, в разговоре упомяните ему, что вы имеете повеления... приготовить войски к выходу из Крыма, и тогда ту часть войск, которая оставлена при Хане для его охранения, присовокупите к Ахтиару же, куда и отправляется для назначения укреплений инженер... Но если бы Хан без всякого упрямства строению способствовал, в таком случае войски, находящиеся при нем, по прежнему оставьте. Рекомендую вам ласкать правительство Татарское, стараясь приобресть на свою сторону начальников, кои в народе важны. Не упустите. Ваше Сиятельство, употребить все способы занести в них доброхотство и доверие к стороне нашей, дабы потом, когда потребно окажется, удобно можно было их склонить на принесение Ея Императорскому Величеству просьбы о принятии их в подданство».

(Цитата по: А.А. Лебедев «У истоков Черноморского флота России», СПб., 2011)

Аналогичные указания получил и назначенный командовать «заводимым на Черном море флотом» вице-адмирал Федот Алексеевич Клокачев:

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Фото: commons.wikipedia.org
Григорий Александрович Потемкин

Из ордера Г.А. Потемкина вице-адмиралу Ф.А. Клокачеву от 23 января 1783 года:

«При настоящем поручении Вашему Превосходительству команды над флотом на Черном и Азовском морях находящемся, весьма нужно скорое ваше туда отправление, чтобы, приняв в ведомство ваше состояние там корабли и прочие суда, идти в море могущие, снабдить их всем потребным к предпринятою немедленного плавания. Собрав повсюду теперь находящиеся, кроме тех, кои нужны для примечания в Керченском проливе, имеете войти со всеми в гавань Ахтиарскую, где командующий войсками в Крыму г. генерал-поручик и кавалер граф Бальмен сильный учинил отряд, как ради охранения, так и для производства тамошних укреплений... Я рекомендуя Вашему Превосходительству стараться ласковым обхождением с тамошними жителями приобресть их доверенность. Сие подаст вам способ через них часто узнавать о состоянии турецких морских сил...»

(Цитата по: А.А. Лебедев «У истоков Черноморского флота России». СПб., 2011)

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Итак место для города и будущей базы флота было выбрано еще до официального присоединения Крыма к Российской империи, манифест о котором вышел 8 (19) апреля 1783 года. В это время два русских фрегата уже стояли в бухте, на берегу поставили полевой лагерь наши гренадеры, а со стороны Азова к месту будущей стоянки двигалась эскадра адмирала Клокачева.

«Столица полуденная»

Второго мая эскадра из девяти боевых кораблей под флагом вице-адмирала Клокачева и контр-адмирала Мекензи вошла в Ахтиярскую бухту. Здесь она нашла два фрегата экспедиции Одинцова, которые поступили под начало Клокачева. Бухта, которую адмирал видел впервые, произвела на него неизгладимое впечатление:

Из письма адмирала Клокачева вице-президенту адмиралтейств-коллегии графу Ивану Григорьевичу Чернышеву от 6 мая 1783 года:

«При сем непремину я вашему сиятельству донести, что при самом входе в Ахтиарскую гавань дивился я хорошему ее с моря положению; а войдя и осмотрев могу сказать, что во всей Европе нет подобной сей гавани — положением, величиной и глубиной. Можно в ней иметь флот до ста линейных судов; ко всему же тому сама природа такие устроила лиманы, что сами по себе отделены на разные гавани, то есть — военную и купеческую. Вез собственного обозрения нельзя поверить, чтоб так сия гавань была хороша. Ныне я принялся аккуратно сию гавань и положение ее мест описывать, и, коль скоро кончу, немедленно пришлю карту».

(Цитата по В.Ф. Головачев «История Севастополя, как русского порта». СПб., 1872)

Карта, о которой писал Клокачев, была готова к началу июля, готовил ее уже известный нам капитан II ранга Берсенев. Интересно, что на ней впервые появляются привычные сегодня названия: к Килен-бухте, добавилась большая Южная бухта или, собственно, Гавань, а небольшая бухта, где складировались порох и снаряды названа Артиллерийской, или Арт-бухтой. Чуть позже к ним добавятся Корабельная (бухта, где близко к берегу могли подходить большие линейные корабли) и Карантинная бухта.

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Фото: rusmuseumvrm.ru
Русская эскадра на Севастопольском рейде. Художник И.К. Айвазовский

Не прошло и недели, как Клокачеву пришлось покинуть эскадру. Потемкин в это время посетил Херсон и остался крайне недоволен темпом строительства новых кораблей. Разгневанный князь снял с должности надзиравшего над строительством флота Ивана Ганнибала (старшего сына «арапа Петра Великого» и двоюродного деда Пушкина) и срочно вызвал на его место Клокачева. Соответственно, командование ахтиярской эскадрой и строительство порта принял на себя Фома Фомич Мекензи. Ему и суждено было закладывать новый город.

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Фома Фомич был потомственным русским моряком — он родился в Архангельске, а отцом его был поступивший на русскую службу шотландец Томас Маккензи, ставший на новой родине Фомой Калиновичем Мекензи и дослужившийся до звания контр-адмирала. В море Фома Фомич ушел в 1765 году мичманом. В Чесменской битве командовал брандером, поджег турецкий корабль. Был ранен, награжден боевым Георгием IV класса. В начале 1783-го едва разменявший пятый десяток офицер был произведен в контр-адмиралы и переведен на Черное море.

Перед Мекензи стояла задача — к следующей зиме подготовить жилища экипажей и базу флота, поэтому нужно было торопиться. Главной проблемой оказалась нехватка строительных материалов, прежде всего дерева и различных металлических вещей, необходимых для ведения работ. Их доставляли из Таганрога и Херсона, но грузы постоянно опаздывали и тормозили процесс.

Наконец 14 июня в присутствии приехавшего в Крым светлейшего князя Потемкина были торжественно заложены первые четыре каменных здания: часовня во имя Николая Чудотворца (ныне Дом офицеров Черноморского флота России), «дом командующего», пристань напротив этого дома (тогда Екатерининская, Графской ее станут называть при графе М.И. Войновиче) и адмиралтейская кузница. Этот день и сегодня считается днем рождения города — пока еще безымянного, неофициально именуемого по названию бухты Ахтияром.

Из письма светлейшего князя Григория Потемкина императрице Екатерине II от 13 июня 1783 года:

«...Не описываю о красоте Крыма, сие бы заняло много время, оставляя для другого случая, а скажу только, что Ахтиар лучшая гавань в свете. Петербург, поставленный у Балтики, — северная столица России, средняя — Москва, а Херсон Ахтиарский да будет столица полуденная моей Государыни. Пусть посмотрят, который Государь сделал лутчий выбор...»

Кстати, в то посещение черноморской эскадры Потемкин по предложению Клокачева решил дать фрегатам, которые по азовской традиции числились под номерами, отдельные имена. Приказ, обращенный контр-адмиралу Мекензи, был подписан 18 июня 1783 года:

Автор цитаты

«Безыменным в команде вашего превосходительства фрегатам даны от меня следующие названия: седьмому — «Херсон», восьмому — «Осторожный», девятому — «Поспешный», десятому — «Крым», первому-на-десять — «Храбрый», второму-на-десять — «Стрела», третьему-на-десять — «Победа», четвертому-на-десять — «Перун», пятому-на-десять — «Легкий», шестому-на-десять — «Скорый», купленному у купца Фурсова — «Вестник», а бомбардирскому кораблю — «Страшный». Ваше превосходительство о таковом оном именовании имеете предложить в команде вашей».

Символично, что первыми в Ахтиярской бухте зимовали фрегаты, получившие названия «Храбрый» и «Осторожный».

Достойный поклонения

Судя по словам Потемкина в письме к Екатерине, он знал о том, что рядом с новой базой флота находятся развалины древнего Херсонеса Таврического. Светлейший прямо об этом говорит. Но название городу дали другое.

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Это одна из загадок, по сей день не имеющих точного ответа. Античный город Херсонес, он же средневековый византийский Херсон и русский Корсунь, были крупнейшими поселениями юго-западного Крыма, опорными центрами древних империй. Город с названием Севастополь тоже существовал, но на кавказском побережье Понта Эвксинского, на территории современной Абхазии. Однако в XVIII веке в честь города где крестился князь Владимир, был назван Херсон в устье Днепра, а настоящий Херсонес (Корсунь) получил название Севастополь. Кстати, в это же время на карте появилась Одесса, названная так по античному городу Одессос, который находится в районе... болгарской Варны.

Обычно эти странности объясняют слабым развитием в те времена (а точнее, полным отсутствием) археологии как отдельной науки. Недоразумение случилось еще в 1778 году, когда Потемкин сознательно или по ошибке предложил назвать заложенный в устье Днепра город в честь древнего Херсонеса, на тот момент находившегося на территории другого государства. Через пять лет ситуация изменилась, но Херсон уже был — не менять же название главной базы Черноморского флота. Тогда-то и возникла идея с абстрактным, но красивым названием Севастополь — «город достойный поклонения», «величественный город». Еще один вариант перевода (он был популярен в дореволюционное время) связан с тем, что греческое слово «себастос» в римское время часто использовали в значении «август», «император» — то есть название можно перевести еще как «императорский город» или «город императора». Неизвестно, кто был инициатором этого названия — Потемкин, Екатерина или кто-то из академиков. Но точно, что впервые оно появляется 10 (21) февраля 1783 года в указе императрицы: «устроить крепость большую Севастополь, где ныне Ахти-Яр».

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Фото: sevastopolis.com
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Указом Екатерины II Севастополь был объявлен открытым для торговли городом. Уже весной 1784 года в него прибыли первые торговые суда из Керчи и Таганрога, а затем из Херсона и Николаева. В первый же год в порту отметились около двадцати иностранных судов. Севастополь стал воротами русского Крыма, торговля помогала развиваться и порту, и городу. Но в феврале 1804 года возмужавший Севастополь был объявлен главным военным портом Черноморского флота, которым до этого считался Херсон. В связи с эти коммерческий порт в Севастополе был закрыт, вход торговым кораблям запрещен. Деловые люди и купцы перебрались в Феодосию и Евпаторию, а Севастополь стал постепенно приходить в упадок, ведь теперь это была исключительно военная база. К 1822 году из 25 тыс. населения лишь 500 не состояли на государевой службе, остальные были военными или членами семей. Снабжением занимались флотские чиновники, не всегда чистые на руку. К счастью, правительство быстро одумалось, и уже в начале 1820-х годов порт снова открыли, правда, только для внутренней торговли.

В 1820–1830 годы XIX столетия командирами Черноморского флота последовательно были два великих адмирала — Алексей Самуилович Грейг и Михаил Петрович Лазарев. Именно благодаря им Севастополь стал настоящей базой флота и красивейшим городом Крыма. Впоследствии ему не раз пришлось пережить тяжкие испытания, дважды город был разрушен до основания, но он всегда возрождался благодаря заложенным некогда традициям и удивительному характеру своих жителей. Впрочем, это уже другая история.

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