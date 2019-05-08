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Опубликованы документы о первом советском антибиотике

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Фото: из архива Института по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе
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Архивные документы, связанные с созданием и производством одного из первых советских антибиотиков — грамицидина С, — впервые публикуют «Известия». Лекарство сыграло огромную роль в спасении многих тысяч жизней на фронтах Великой Отечественной войны.

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«Тысячи солдат Советской армии были спасены и возвращены в строй благодаря грамицидину С. При лечении раненых во время войны обнаружили, что это лекарство подавляет рост стрептококков, стафилококков, пневмококков, возбудителей анаэробной инфекции», — пояснил «Известиям» профессор кафедры фармакологии Института фармации Сеченовского университета Владимир Чубарев.

Препарат оказался настолько эффективен при лечении гнойных инфекций, что уже в 1943 году Наркомздрав РСФСР выпустил распоряжение о его массовом производстве и поставках на фронт.

«Важным отличием грамицидина С от других антибиотиков оказалось то, что к нему практически не развивается устойчивость патогенных микроорганизмов. Существенным недостатком лекарства была его высокая токсичность, поэтому он мог применяться только наружно. Его наносили на тело раненых в виде пасты», — рассказала «Известиям» сотрудник НИИ по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе Ольга Ефременкова.

Грамицидин С был передан союзникам антигитлеровской коалиции в 1944 году, а его изучением занималась Маргарет Тэтчер во время защиты диссертации по химии.

Подробнее — в материале «Известий»:

На медицинском фронте: как советский антибиотик спас сотни тысяч солдат

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