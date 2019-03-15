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Молоко в России собираются избавить от антибиотиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России разрабатывают ГОСТ, который полностью запретит антибиотики в сырье и готовой молочной продукции. Также планируется создать экспресс-методы их определения.

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Об этом «Известиям» рассказал председатель технического комитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» Росстандарта Аркадий Пономарев.

Он подчеркнул, что российскому рынку необходимы более строгие нормы содержания антибиотиков в продукции. По его словам, технический комитет 16 апреля рассмотрит первый проект нового стандарта для молочной индустрии.

Пономарев отметил, что, употребляя продукцию с антибиотиками, человек привыкает к ним. И если эти лекарства потребуются ему в период болезни, то могут не сработать.

В пресс-службе Россельхознадзора «Известиям» сказали, что «любой установленный норматив должен быть научно обоснован, оценен и закреплен в техрегламенте».

Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов сказал «Известиям», что антибиотики используются при лечении животных, однако в этот период молоко утилизируется и не поступает в переработку.

С августа 2018 года, когда вступило в силу решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о максимально допустимом уровне остатков антибиотиков в животноводческой продукции, разрешены 72 лекарственных препарата.

Подробнее — в материале «Известий»:

Великий ГОСТ: молоко в России предлагают избавить от антибиотиков

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