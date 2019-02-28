«Росконтроль» внес в черный список сметану двух российских марок

«Росконтроль» протестировал сметану с массовой долей жира 20% семи брендов. По результатам исследования продукция двух российских марок была внесена в черный список компании.

Специалисты проверили сметану марок «Простоквашино», «Вкуснотеево», «Бежин луг», «Брест-Литовск», «Киржачский молочный завод», «Ростагроэкспорт» и «Благода», стоимость которой варьируется от 190 до 250 рублей за 1 кг. Продукцию проверили по 50 параметрам безопасности, в том числе проводились тесты на наличие антибиотиков, бактерий кишечной палочки, сальмонеллы, а также дрожжей и плесени. Помимо этого, эксперты исследовали образцы на содержание стабилизаторов, консервантов и растительных жиров.

Лидерами из этого списка была признана сметана торговых марок «Благода», «Брест-Литовск» и «Бежин луг». В исследовании, опубликованном на сайте «Росконтроля», указано, что эти продукты соответствуют требованиям безопасности, технического регламента и ГОСТа. Тем не менее специалисты выявили, что производитель «Брест-Литовск» наносит недостоверную маркировку в части указания белка.

Наиболее распространенными нарушениями оказались замена дорогих молочных жиров на растительные и использование стабилизаторов. Так, при анализе сметаны марок «Вкуснотеево» и «Простоквашино» был найден крахмал, который не был указан в маркировке. Из-за этого нарушения оба продукта внесли в черный список сетевого издания. Эксперты отмечают, что крахмал не опасен для здоровья, но его использование вводит потребителей в заблуждение, поскольку он не является молочным ингредиентом.

Кроме того, в сметане «Простоквашино», «Ростагроэкспорт», «Бежин луг», «Брест-Литовск» и «Киржачский молочный завод» белка оказалось немного меньше положенных по ГОСТУ и белорусскому стандарту СТБ.

В ходе тестов не было выявлено нарушений по микробиологическим показателям, ни в одном из образцов не обнаружили бактерий, антибиотиков или консервантов. Тем не менее у экспертов есть замечания к вкусовым свойствам всех продуктов. По их мнению, сметана «Ростагроэкспорт» обладает запахом и привкусом окисленного жира, а у сметаны «Киржачского молочного завода» были обнаружены горечь послевкусия и посторонний полимерный запах.

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