Названо лучшее светлое пиво в России

«Росконтроль» протестировал популярные в России марки светлого пива и назвал лучшие. Результаты опубликованы на сайте организации.

Специалисты оценивали пенные напитки более чем по 50 параметрам, среди которых степень сбраживания, содержание витаминов, доля спирта и пенообразование.

Также проводился анализ пива на безопасность и натуральность.

Исследованию подверглись образцы таких брендов, как «Жигули», «Сибирская корона», «Хамовники», Faxe Premium, «Оболонь», Heineken, «Эль Мохнатый Шмель» и «Балтика».

Высший дегустационный балл получило пиво «Хамовники», оно же оказалось самым пенистым. Более 80 баллов получила также «Сибирская корона» (классическая). Эксперты оценили высокое качество и натуральность этого пива.

Высокие результаты показали Faxe Premium, Heineken и «Эль Мохнатый Шмель».

В конце января немецкие ученые рассказали, как правильно хранить и пить пиво.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде из-за того, что в состав организации входит множество юридических лиц.