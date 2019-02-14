Названы лучшие овсяные хлопья

Специалисты «Росконтроля» проверили продающиеся на российских прилавках овсяные хлопья и выяснили, насколько они полезны и безопасны для здоровья. Исследование опубликовано на сайте организации в четверг, 14 февраля.

В тесте участвовали овсяные хлопья шести брендов, в том числе относящиеся к сорту «геркулес» хлопья «Мистраль», Makfa, «Вкусвилл» и «Русский продукт». Также эксперты проверили хлопья «Клинские», которые относятся к сорту «Экстра» — самому полезному, по словам специалистов, — и хлопья «Увелка», сорт которых на упаковке не указан.

Высшего балла удостоились хлопья «Увелка». По словам экспертов, они полностью соответствуют требованиям безопасности, а также имеют хорошие органолептические свойства и показатель свежести.

Далее с небольшим отрывом идут хлопья «Мистраль» и Makfa. В двух этих образцах обнаружили гербицид Дикамба — химическое вещество, которое используется против сорняков на посевах зерновых культур. Однако эксперты полагают, что беспокоиться не о чем, так как содержание гербицида в хлопьях во много раз меньше максимально разрешенного. Микотоксины (ядовитые вещества, продуцируемые плесневыми грибами) не были обнаружены ни в одном из образцов.

«Не стоит думать, что овсяные хлопья — это «вечный» продукт, который может стоять на полках годами. При их хранении достаточно быстро, по сравнению с другими крупами, происходит окисление жиров, в результате чего страдают как полезные свойства, так и вкусовые качества хлопьев», — говорится в сообщении «Росконтроля».

Тест по «свежести» не прошел геркулес из магазина «Вкусвилл». Также эту проверку с трудом прошли хлопья «Русский продукт» и «Клинские».

Кроме того, в лаборатории проверили содержание сорных примесей — остатков стеблей, песка, металлических частиц. По этим показателям проверку также не прошла продукция «Вкусвилл» и хлопья «Русский продукт». Они оказались в конце рейтинга «Росконтроля».

12 февраля специалисты «Росконтроля» назвали лучшие марки черного чая. Высшего балла удостоился черный байховый чай Beta Tea.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде из-за того, что в состав организации входит множество юридических лиц.