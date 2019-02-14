Прямой эфир

Названы лучшие овсяные хлопья

0
Фото: Global Look Press/Jeff Tzu-chao Lin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты «Росконтроля» проверили продающиеся на российских прилавках овсяные хлопья и выяснили, насколько они полезны и безопасны для здоровья. Исследование опубликовано на сайте организации в четверг, 14 февраля.

В тесте участвовали овсяные хлопья шести брендов, в том числе относящиеся к сорту «геркулес» хлопья «Мистраль», Makfa, «Вкусвилл» и «Русский продукт». Также эксперты проверили хлопья «Клинские», которые относятся к сорту «Экстра» — самому полезному, по словам специалистов, — и хлопья «Увелка», сорт которых на упаковке не указан. 

Ловкость букв и никакого мошенничества: как работает «Росконтроль»
Независимые рейтинги тортов и шампанского смутили россиян перед Новым годом. Но к их составителям есть серьезные вопросы

Высшего балла удостоились хлопья «Увелка». По словам экспертов, они полностью соответствуют требованиям безопасности, а также имеют хорошие органолептические свойства и показатель свежести.

Далее с небольшим отрывом идут хлопья «Мистраль» и Makfa. В двух этих образцах обнаружили гербицид Дикамба — химическое вещество, которое используется против сорняков на посевах зерновых культур. Однако эксперты полагают, что беспокоиться не о чем, так как содержание гербицида в хлопьях во много раз меньше максимально разрешенного. Микотоксины (ядовитые вещества, продуцируемые плесневыми грибами) не были обнаружены ни в одном из образцов.

«Не стоит думать, что овсяные хлопья — это «вечный» продукт, который может стоять на полках годами. При их хранении достаточно быстро, по сравнению с другими крупами, происходит окисление жиров, в результате чего страдают как полезные свойства, так и вкусовые качества хлопьев», — говорится в сообщении «Росконтроля».

Тест по «свежести» не прошел геркулес из магазина «Вкусвилл». Также эту проверку с трудом прошли хлопья «Русский продукт» и «Клинские».

Кроме того, в лаборатории проверили содержание сорных примесей — остатков стеблей, песка, металлических частиц. По этим показателям проверку также не прошла продукция «Вкусвилл» и хлопья «Русский продукт». Они оказались в конце рейтинга «Росконтроля».

12 февраля специалисты «Росконтроля» назвали лучшие марки черного чая. Высшего балла удостоился черный байховый чай Beta Tea.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде из-за того, что в состав организации входит множество юридических лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назван способ увеличить продолжительность жизни
Названы лучшие марки черного чая

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017