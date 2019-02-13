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Назван способ увеличить продолжительность жизни

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Фото: Depositphotos
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Главный кардиохирург России, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия рассказал, как лишний вес влияет на продолжительность жизни. Свои советы он дал на открытии маршрута здоровья «10 000 шагов к жизни» в Олимпийском парке в Сочи. 

По словам медика, сердце, как и любой мотор, приспособлено на перекачку определенного объема крови. В случае когда ему нужно перекачать больше необходимого, то оно напрягается и увеличивается в размерах. 

«Единственный путь сохранить нормальную работу сердца — постоянное сохранение веса. И я сегодня горжусь, что могу надеть костюм, который носил в аспирантуре», — сказал Бокерия, его слова приводит РЕН ТВ

Ранее Лео Бокерия рассказал способ, как вылечить осеннюю депрессию без употребления медикаментов. Также он поделился рецептом повышения продуктивности на работе.

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