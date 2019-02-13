Назван способ увеличить продолжительность жизни
Главный кардиохирург России, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия рассказал, как лишний вес влияет на продолжительность жизни. Свои советы он дал на открытии маршрута здоровья «10 000 шагов к жизни» в Олимпийском парке в Сочи.
По словам медика, сердце, как и любой мотор, приспособлено на перекачку определенного объема крови. В случае когда ему нужно перекачать больше необходимого, то оно напрягается и увеличивается в размерах.
«Единственный путь сохранить нормальную работу сердца — постоянное сохранение веса. И я сегодня горжусь, что могу надеть костюм, который носил в аспирантуре», — сказал Бокерия, его слова приводит РЕН ТВ.
Ранее Лео Бокерия рассказал способ, как вылечить осеннюю депрессию без употребления медикаментов. Также он поделился рецептом повышения продуктивности на работе.