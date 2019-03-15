Великий ГОСТ: молоко в России предлагают избавить от антибиотиков

В России разрабатывают ГОСТ, который полностью запретит антибиотики в сырье и, как следствие, в готовой молочной продукции. Также планируется создать экспресс-методы их определения. Остатки 72 лекарственных препаратов в сырье допускаются в странах ЕАЭС с лета 2018 года. Об этом «Известиям» рассказал председатель технического комитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» Росстандарта Аркадий Пономарев. По его словам, проект ГОСТа комитет рассмотрит 16 апреля, предлагается сделать этот стандарт обязательным в РФ.

В молочном остатке

В августе 2018 года вступило в силу решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о максимально допустимом уровне остатков антибиотиков в животноводческой продукции. Таким образом, они были легализованы в молочном сырье, а также в мясе. Например, по документу, в молоке допустим бацитрацин — до 0,1 мг/кг, ампициллин — 0,004 мг/кг. Всего в документе указано 72 препарата с допустимыми нормами. До этого момента техрегламент «О безопасности пищевой продукции» предусматривал остатки четырех лекарственных препаратов в сырье и готовой продукции. Оба этих документа действуют на территории стран ЕАЭС — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В дальнейшем ЕЭК также должна разработать нормы по антибиотикам в переработанной продукции.

Фактически ЕЭК дала зеленый свет на производство продукции с антибиотиками, пояснил «Известиям» председатель технического комитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» Росстандарта Аркадий Пономарев.

— Ведь если эти препараты хоть в какой-то дозе разрешены для поставки на молочные заводы, они однозначно окажутся в продуктах у потребителя на столе, — сказал он. — Только уже не в остаточных дозах, а в другой концентрации, поскольку на производство 1 кг сливочного масла или сыра идет 8–12 л сырого молока.

молоко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам Аркадия Пономарева, российскому рынку необходимы более строгие нормы содержания антибиотиков в продукции. По его словам, технический комитет 16 апреля рассмотрит первый проект нового стандарта для молочной индустрии. Речь идет о полном запрете лекарств в сырье и конечном товаре. Плюс к этому должны быть разработаны быстрые методы их определения на каждом этапе производства. После того, как документ согласуют в комитете, он будет направлен на утверждение в Росстандарт. Комитет будет настаивать на том, чтобы сделать этот ГОСТ обязательным на территории РФ.

По словам Аркадия Пономарева, употребляя продукцию с антибиотиками, человек привыкает к ним. И если эти лекарства потребуются ему в период болезни, то могут не сработать.

В пресс-службе Россельхознадзора «Известиям» сказали, что «любой установленный норматив должен быть научно обоснован, оценен и закреплен в техрегламенте». При этом мониторинговые исследования по контролю за остатками запрещенных и вредных веществ в продукции животноводства за последние несколько лет показали значительные превышения концентрации лекарственных препаратов. Это недопустимо и небезопасно, отметили в службе.

В пресс-службах Минсельхоза и Роспотребнадзора на вопрос «Известий» по поводу целесообразности появления нового стандарта не ответили.

Замести следы

Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов сказал «Известиям», что антибиотики используются при лечении животных, однако в этот период молоко утилизируется и не поступает в переработку. Добросовестные производители тщательно тестируют наличие остаточных следов антибиотиков в сырье. Проверки также проводят на этапе приемки сырья на заводах. Сейчас в контрольной группе находятся четыре основных вида антибиотика, однако добровольно предприятия могут расширить этот спектр, отметил эксперт. При этом Артем Белов признал, что на молочном рынке, как и на любом другом, есть недобросовестные предприниматели, которые пытаются обойти закон.

Президент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян сказал «Известиям», что решение ЕЭК было принято с учетом научно обоснованных данных.

— Если остатки ветеринарных лекарственных препаратов есть в сырье и продукции, то речь идет исключительно о разумных объемах, — уверен эксперт. — Антибиотики сами по себе не несут вреда. Риски могут быть связаны исключительно с распространением организмов, которые устойчивы к лекарственным препаратам.

молоко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Мушег Мамиконян уверен, что на национальном уровне не должно быть никакого дополнительного и более жесткого регулирования. По его мнению, подобная мера может стать дополнительным ограничением для бизнеса.

Новые рекорды

В молочных продуктах, как и в курином мясе, периодически попадаются рекордные дозы антибиотиков, которые могут вызвать антимикробную резистентность, подтвердил ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова Андрей Куликовский. В итоге популярные убивающие инфекции препараты перестанут действовать на организм.

— У нас сейчас для лечения коров применяется более 3 тыс. зарегистрированных ветеринарных препаратов. И среди них сотни антибиотиков. Сейчас мы можем определить содержание этих веществ вплоть до нанограммов, и мы находим такие образцы при экспертизе готовой продукции, — сообщил Андрей Куликовский.

молоко Фото: Depositphotos

Антибиотики применяются как для лечения больных животных, так и для профилактики инфекционных заболеваний на животноводческих предприятиях, сказала «Известиям» завлабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Светлана Шевелева.

— К большому сожалению, существует также практика применения таких препаратов в качестве стимуляторов роста и откорма, однако это больше касается мясной промышленности, чем молочной. На молочных же фермах антибиотики широко применяют для лечения заболеваний вымени коров, так как из-за некачественных доильных аппаратов у животных возникают трещины сосков и маститы, — отметила эксперт.

В целом же остаточное количество антибиотиков, которое выявляется в магазинном молоке, проходящем термическую обработку, невелико — не более 0,5%. Однако, по словам Светланы Шевелевой, и этого достаточно для возникновения у некоторых людей устойчивости к антимикробным препаратам и аллергий.