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Великий ГОСТ: молоко в России предлагают избавить от антибиотиков

Существующие нормы допускают наличие в сырье 72 лекарственных препаратов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Великий ГОСТ: молоко в России предлагают избавить от антибиотиков
2019-03-11 19:36:58">
2019-03-11 19:36:58
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В России разрабатывают ГОСТ, который полностью запретит антибиотики в сырье и, как следствие, в готовой молочной продукции. Также планируется создать экспресс-методы их определения. Остатки 72 лекарственных препаратов в сырье допускаются в странах ЕАЭС с лета 2018 года. Об этом «Известиям» рассказал председатель технического комитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» Росстандарта Аркадий Пономарев. По его словам, проект ГОСТа комитет рассмотрит 16 апреля, предлагается сделать этот стандарт обязательным в РФ.

В молочном остатке

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В августе 2018 года вступило в силу решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о максимально допустимом уровне остатков антибиотиков в животноводческой продукции. Таким образом, они были легализованы в молочном сырье, а также в мясе. Например, по документу, в молоке допустим бацитрацин — до 0,1 мг/кг, ампициллин — 0,004 мг/кг. Всего в документе указано 72 препарата с допустимыми нормами. До этого момента техрегламент «О безопасности пищевой продукции» предусматривал остатки четырех лекарственных препаратов в сырье и готовой продукции. Оба этих документа действуют на территории стран ЕАЭС — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В дальнейшем ЕЭК также должна разработать нормы по антибиотикам в переработанной продукции.

Фактически ЕЭК дала зеленый свет на производство продукции с антибиотиками, пояснил «Известиям» председатель технического комитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» Росстандарта Аркадий Пономарев.

— Ведь если эти препараты хоть в какой-то дозе разрешены для поставки на молочные заводы, они однозначно окажутся в продуктах у потребителя на столе, — сказал он. — Только уже не в остаточных дозах, а в другой концентрации, поскольку на производство 1 кг сливочного масла или сыра идет 8–12 л сырого молока.

молоко
молочная ферма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам Аркадия Пономарева, российскому рынку необходимы более строгие нормы содержания антибиотиков в продукции. По его словам, технический комитет 16 апреля рассмотрит первый проект нового стандарта для молочной индустрии. Речь идет о полном запрете лекарств в сырье и конечном товаре. Плюс к этому должны быть разработаны быстрые методы их определения на каждом этапе производства. После того, как документ согласуют в комитете, он будет направлен на утверждение в Росстандарт. Комитет будет настаивать на том, чтобы сделать этот ГОСТ обязательным на территории РФ.

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По словам Аркадия Пономарева, употребляя продукцию с антибиотиками, человек привыкает к ним. И если эти лекарства потребуются ему в период болезни, то могут не сработать.

В пресс-службе Россельхознадзора «Известиям» сказали, что «любой установленный норматив должен быть научно обоснован, оценен и закреплен в техрегламенте». При этом мониторинговые исследования по контролю за остатками запрещенных и вредных веществ в продукции животноводства за последние несколько лет показали значительные превышения концентрации лекарственных препаратов. Это недопустимо и небезопасно, отметили в службе.

В пресс-службах Минсельхоза и Роспотребнадзора на вопрос «Известий» по поводу целесообразности появления нового стандарта не ответили.

Замести следы

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Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов сказал «Известиям», что антибиотики используются при лечении животных, однако в этот период молоко утилизируется и не поступает в переработку. Добросовестные производители тщательно тестируют наличие остаточных следов антибиотиков в сырье. Проверки также проводят на этапе приемки сырья на заводах. Сейчас в контрольной группе находятся четыре основных вида антибиотика, однако добровольно предприятия могут расширить этот спектр, отметил эксперт. При этом Артем Белов признал, что на молочном рынке, как и на любом другом, есть недобросовестные предприниматели, которые пытаются обойти закон.

Президент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян сказал «Известиям», что решение ЕЭК было принято с учетом научно обоснованных данных.

— Если остатки ветеринарных лекарственных препаратов есть в сырье и продукции, то речь идет исключительно о разумных объемах, — уверен эксперт. — Антибиотики сами по себе не несут вреда. Риски могут быть связаны исключительно с распространением организмов, которые устойчивы к лекарственным препаратам.

молоко
молочная ферма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мушег Мамиконян уверен, что на национальном уровне не должно быть никакого дополнительного и более жесткого регулирования. По его мнению, подобная мера может стать дополнительным ограничением для бизнеса.

Новые рекорды

В молочных продуктах, как и в курином мясе, периодически попадаются рекордные дозы антибиотиков, которые могут вызвать антимикробную резистентность, подтвердил ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова Андрей Куликовский. В итоге популярные убивающие инфекции препараты перестанут действовать на организм.

— У нас сейчас для лечения коров применяется более 3 тыс. зарегистрированных ветеринарных препаратов. И среди них сотни антибиотиков. Сейчас мы можем определить содержание этих веществ вплоть до нанограммов, и мы находим такие образцы при экспертизе готовой продукции, — сообщил Андрей Куликовский.

молоко
лаборатория
Фото: Depositphotos
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Антибиотики применяются как для лечения больных животных, так и для профилактики инфекционных заболеваний на животноводческих предприятиях, сказала «Известиям» завлабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Светлана Шевелева.

— К большому сожалению, существует также практика применения таких препаратов в качестве стимуляторов роста и откорма, однако это больше касается мясной промышленности, чем молочной. На молочных же фермах антибиотики широко применяют для лечения заболеваний вымени коров, так как из-за некачественных доильных аппаратов у животных возникают трещины сосков и маститы, — отметила эксперт.

В целом же остаточное количество антибиотиков, которое выявляется в магазинном молоке, проходящем термическую обработку, невелико — не более 0,5%. Однако, по словам Светланы Шевелевой, и этого достаточно для возникновения у некоторых людей устойчивости к антимикробным препаратам и аллергий.

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