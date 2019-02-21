Органический рост: в России создадут «зеленый» бренд

В России будет создан защищенный бренд отечественной «зеленой» продукции. Такое поручение правительству дал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Новый бренд создается с прицелом на внешние рынки, где товар «пойдет влет», поскольку за границей «вообще не осталось ничего чистого», заявил президент. По оценкам экспертов, Россия может претендовать на 10% мирового рынка органических продуктов к 2025 году. В других странах уже сегодня ценят наши экологичные товары, пояснили «Известиям» в Российском экспортном центре. Поставки за рубеж сельскохозяйственной продукции в 2018 году выросли почти на 20%.

«Пойдет влет»

По словам главы государства, бренд «зеленой» продукции будет подтверждением того, что при ее производстве «используются только безопасные для здоровья человека технологии». Он станет гарантией высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынках.

— На внешнем [рынке] пойдет всё влет, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей, — сказал Владимир Путин.

Разработка нового бренда позволит, с одной стороны, кратно повысить уровень доверия покупателей к органической продукции с зеленым логотипом, передал «Известиям» слова вице-премьера Алексея Гордеева его представитель. С другой — вытеснить с рынка недобросовестных производителей, спекулирующих темой органики и поставляющих на прилавки наших магазинов всякого рода био- и экофальсификат.

Сегодня добросовестным производителям довольно трудно завоевывать место на рынке. Правительству предстоит помочь создать в обществе новую культуру питания, отметил вице-премьер.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» напомнили, что с 2020 года в России вступает силу закон об органическом сельском хозяйстве, который обеспечит регулирование этой области. Он дает четкое определение понятию «органическая продукция» и формулирует требования к ней. Среди них — обособленное производство, запрет на применение агрохимикатов и пестицидов, различных стимуляторов роста животных. После вступления закона в силу будет создан единый знак органической продукции, а также государственный реестр ее производителей. Его будет вести Минсельхоз.

Пока в законодательстве нет определения «зеленых» товаров, пояснил «Известиям» исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко. В Европе охраняются сразу три знака: «эко», «био» и «органик», в США и Китае лишь одно — «био», в России — «органик».

По словам Олега Мироненко, как правило, «зеленые» товары — растительная и животная продукция, которая пригодна для здорового питания и произведена без ущерба для экологии. Изготовители стараются переходить на натуральные лекарства в случае болезней животных, а также на естественные средства борьбы с вредителями при выращивании растений. При производстве конечной продукции не используются усилители вкуса и искусственные заменители.

По оценкам Института органического сельского хозяйства (Швейцария), этот сегмент рынка динамично развивается. По последним данным за 2017 год, объем рынка органически чистых продуктов питания в мире составил €90 млрд (в 2000-м — €18 млрд). Лидерами по производству такой продукции стали США (€40 млрд), Германия (€10 млрд) и Франция (€7,9 млрд). По прогнозам института, к 2025 году объем потребления органических продуктов в мире составит €195,8 млрд.

Эко на экспорт

Объем отечественного рынка «органики» пока составляет €160 млн, отметили в Минсельхозе.

— При этом с учетом потенциала России по пахотным землям, значительных запасов пресной воды, расширения применения современных технологий в АПК, а также роста спроса на такую продукцию, внутренний рынок к 2025 году может достичь объема в €5 млрд, — уверены в министерстве. — Российская органическая продукция обладает большим экспортным потенциалом.

По словам Олега Мироненко, в дальнейшем Россия может претендовать на 10% объема мирового рынка.

— В нашей стране 37 млн га пахотных земель, которые пригодны для выращивания органической продукции. Примерно столько же сконцентрировано во всех других странах мира, — подчеркнул Олег Мироненко. — На этих территориях мы можем выращивать монопродукты: зерновые и бобовые, кукурузу, овощи, фрукты.

Для этого придется предпринять несколько серьезных шагов: ввести земли в оборот, сделать производство подобной продукции привлекательным для фермеров. Также необходимо создать инфраструктуру переработки, что позволит производить на территории страны готовую продукцию. Сейчас Россия сконцентрирована на экспорте монопродуктов.

Как заявил в ходе послания Владимир Путин, в 2018 году экспорт в сельском хозяйстве вырос на 19,4%, до $25,8 млрд. В 2024 году он должен увеличиться до $45 млрд.

Экологически чистая продукция из России уже пользуется большим спросом на зарубежных рынках, пояснили «Известиям» в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ).

— Мы видим, например, насколько велик интерес иностранных потребителей к российским продуктам питания в Азии, на Ближнем Востоке, да и в Европе, — пояснили в РЭЦ. — В пример можно привести Китай, который активно покупает рыбу и морепродукты, сою и растительные масла, кондитерские изделия, рыбную и пшеничную муку, рапс, напитки. Что касается Ближнего Востока, то Россия поставляет халяльные продукты в Кувейт, ОАЭ, Оман.

Наши продукты питания, помимо выгодных цен, как раз и славятся своей натуральностью и экологичностью, добавили в РЭЦ.

В России уже есть один экспортный бренд — Made in Russia, он используется с 2017 года. Он специально создавался для повышения узнаваемости известных российских марок за рубежом. Это обозначение можно использовать для всех видов товаров, которые отправляются за рубеж, — от конфет до машин. Экспортеры, имеющие право на бренд, проходят двухступенчатую сертификацию.