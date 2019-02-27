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ГОСТ на пиво предложили доработать

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Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
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Росалкогольрегулирование предложило Росстандарту пересмотреть госстандарты на пиво, включив в документ методики, позволяющие определить долю солода в продукте. Такая просьба содержится в письме начальника сводного аналитического управления надзорного ведомства Владислава Спирина. 

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Речь идет о ГОСТе 31711–2012 «Пиво. Общие технические условия» и ГОСТе Р 55292–2012 «Напитки пивные. Общие технические условия», уточняет РБК

Как уточнили в Роскалкогольрегулировании, предложение о пересмотре стандартов на пиво было сформировано по поручению правительства. Проблема фальсификации этого пенного напитка обсуждалась на декабрьском заседании госкомиссии по борьбе с контрафактом. 

Также в этой работе участвует «Роскачество». Прошлым летом организация провела исследование наиболее популярных марок пива перед чемпионатом мира по футболу – 2019. Согласно результатам проверки, ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусовым качествам

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