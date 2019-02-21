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Ученые обнаружили мышьяк и свинец в фильтрованном пиве и вине

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Фото: TAСС/YAY
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Фильтрованное пиво и вино опасны для здоровья, так как в процессе фильтрации в него могут попадать тяжелые металлы. Результаты исследования опубликовало издание Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Как отмечается в материале, предыдущие исследования показали, что в фильтрованных пиве и вине могут содержаться повышенные дозы тяжелых металлов, однако с чем это связано, было неизвестно. По предположению исследователей, источником загрязнения может быть диатомовая земля (диатомит). Этот природный материал широко используют в качестве фильтра для очищения от осадка алкогольных напитков.

Ученые протестировали три типа диатомитовых фильтров, применяющихся в пищевой промышленности. Результаты лабораторных исследований показали, что все они содержат кадмий, свинец и мышьяк.

Когда через эти фильтры пропустили образцы пива и вина, концентрация мышьяка в напитках увеличилась в 4-8 раз по сравнению с нефильтрованными образцами. Этот уровень превысил безопасный предел содержания мышьяка, который установлен FDA (управление по контролю безопасности продуктов и лекарств США).

Если же использовались другие фильтры, или диатомитовые фильтры промывали веществом, способным удалить тяжелые металлы, в напитках снижалась концентрация свинца и мышьяка, сообщает телеканал «Звезда».

Таким образом, ученые пришли к выводу, что применение диатомитовых фильтров приводит к загрязнению алкогольных напитков тяжелыми металлами.

8 февраля ученые из Кембриджского университета (Великобритания) заявили, что последовательность употребления различных спиртных напитков не влияет на вероятное появление похмелья и степень его тяжести.

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