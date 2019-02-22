Названы самые популярные продуктовые поставки в Китай из Москвы

В пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики перечислили самые популярные продукты, экспортируемые из Москвы в Китай в прошлом году. Лидером стало солодовое пиво, к уровню 2017 года его экспорт вырос более чем на 90%, сообщает ТАСС.

«По этому виду товара объем экспорта составил $14,6 млн, что на 92,9% больше уровня 2017 года», — уточнили в ведомстве.

Спросом в КНР пользуются также пшеничная мука, остатки злаковых, соевые бобы, кедровые орехи, шоколадные конфеты, мороженная пикша, содержащие какао продукты и вафли.

Китай по итогам 2018 года занял 27-е место по объемам экспорта продукции пищевой промышленности и кормов из Москвы. Объем экспорта составил $29,88 млн.

Власти Москвы отметили, что заинтересованы в прямом доступе мясной продукции на внутренний рынок Китая. «Прямой доступ на рынок КНР позволит российским производителям поднять среднюю цену минимум в два раза, до $1,5 за кг, и в перспективе увеличить объем поставок до 150 тыс. т», — подчеркнули в пресс-службе.

Ежегодно в Москве производят более 350 т колбас и мясных деликатесов и около 100 т мясных полуфабрикатов. В Москве работает 60 крупных и средних предприятий в сфере пищеперерабатывающей промышленности, многие активно сотрудничают с Китаем.

Ранее 22 февраля стало известно, что Япония заинтересовалась импортом российского меда и прополиса из Амурской области. Сотрудничество в этом направлении правительство региона обсудило во время визита в РФ делегации японского исследовательского института Номура в Приамурье.