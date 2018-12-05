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Россия заявила о готовности отправить в Саудовкую Аравию партию пшеницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россельхознадзор заявил, что пробная партия отечественной пшеницы готова к отправке в Саудовскую Аравию. Об этом сообщили на сайте ведомства в среду, 5 декабря.

Зерно доставят в Саудовскую Аравию по морю. Его будут хранить три месяца в специальных помещениях государственного агентства по закупкам продовольствия Саудовской Аравии (SAGO). Затем саудовская сторона проведет исследования российской пшеницы в собственных лабораториях. Для анализа результатов пригласят ученых из России.

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Отмечается, что новая партия зерновых отвечает требованиям качества королевства. В частности, в российской пшенице нет поврежденных клопом вредной черепашки зерен.

В апреле саудовская делегация посетила Россию для ознакомления с технологией обеспечения качества российского зерна.

Делегация из Саудовской Аравии договорилась с Россией о пробной отправке партии пшеницы с разной степенью повреждения клопом. Из нее сделают пробные партии хлеба для проверки того, как продукция из отечественной пшеницы ведет себя в условиях саудовского климата.

В октябре вице-премьер России Алексей Гордеев заявил, что в 2018 сельхозгоду экспорт зерновых из России составил 52,4 млн т.

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