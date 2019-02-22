Япония заинтересовалась поставками меда из Амурской области

Япония заинтересовалась импортом российского меда и прополиса из Амурской области. Сотрудничество в этом направлении правительство региона обсудило во время визита в РФ делегации японского Исследовательского института Номура в Приамурье.

Ежегодно в этом российском регионе собирают около одной тысячи тонн меда. Есть планы по производству его в промышленных объемах. Продукцию Амурской области экспортируют в Китай, Казахстан и Монголию, но в Японию прямых поставок нет, поэтому представители Токио намерены изучить характеристики продукции и возможность ее поставок, рассказал представитель японского института Йошитака Кинумацу.

«О дальневосточном меде практически ничего не известно, позиционирование отсутствует. Цель нашего визита – прояснить возможности и перспективы сотрудничества по экспорту мёда, прополиса и маточного молочка», — приводит его слова «РИА Новости».

На сегодняшний день Япония практически не производит собственный мед, импортируя его из КНР, Новой Зеландии, Румынии и не только. В ходе визита представители делегации отметили, что у дальневосточной продукции большие перспективы выхода на японский рынок.

В начале января сообщалось, что группа компаний «Русагро» впервые вышла на рынок Китая с сельскохозяйственной продукцией. В порт Циндао было отгружено 5 тыс. т кукурузы. Всего же за прошлый год холдинг экспортировал в страны Восточной Азии 99 тыс. т этого злака.