День пчеловода начнут отмечать в Приморском крае

В Приморском крае могут начать отмечать День пчеловода. Инициатива принадлежит депутатам законодательного собрания края, которые считают, что людям, посвятившим свою жизнь производству меда, необходим свой профессиональный праздник.

Как отмечает ИА PrimaMedia, поправки к региональному закону о пчеловодстве предполагают введение нового праздника. 21 февраля они были одобрены в первом чтении.

По словам замглавы комитета по продовольственной политике и природопользованию Александра Тютерева, отмечать День пчеловода планируется в последнюю субботу августа. Таким образом, его приурочат к фестивалю меда, который каждый год проводится на базе Анучинского района.

В Приморье в настоящее время насчитывается около 7 тыс. пчеловодов. Ежегодно они собирают до 5 тыс. т меда. Более 90% пчелосемей сосредоточено в личных подсобных хозяйствах. Приморский мед считается одним из лучших в России.

Ранее сообщалось, что в Севастополе разработали механизм государственной поддержки пчеловодства.