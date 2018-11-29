Ученые обнаружили пчел с двумя отцовскими ДНК вместо материнской

Ученые из Сиднейского университета впервые описали пчелу, у которой было две отцовских части ДНК и ни одной материнской. Исследование было опубликовано в научном журнале Biology Letters.

Пчелы, как и осы, шмели и муравьи, вылупляются из яиц, отложенных маткой. При этом из оплодотворенных трутнями яиц на свет появляются самки, а из неоплодотворенных — самцы.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», биологи отобрали 11 особей пчел с аномалиями и провели анализ их ДНК. Результаты исследования показали, что у девяти из них генетический код был унаследован от 2–3 отцов, а у двух других особей вовсе отсутствовала материнская ДНК.

Эксперты пока не могут дать точных объяснений этому явлению, однако полагают, что такие аномалии могли возникнуть вследствие генетической ошибки.

В ноябре в дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан сообщили, что пасеки займутся восстановлением популяции среднерусских пчел.