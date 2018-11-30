Пчеловоды в Севастополе впервые получили господдержку

В Севастополе разработали механизм государственной поддержки пчеловодства. Владельцы фермерских хозяйств впервые получили порядка 600 тыс. рублей.

Субсидии пчеловодам предоставлялись в рамках госпрограммы, которая направлена на возмещение части затрат при приобретении пчелиных семей или маток в отечественных питомниках, а также при покупке нового инвентаря. Благодаря господдержке фермеры приобрели более 250 ульев, 60 пчелопакетов, а также ульевые рамки и вощину. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

В департаменте сельского хозяйства Севастополя отмечают, что производители смогут не только наращивать производство меда, прополиса и других полезных продуктов пчеловодства, но и развивать популярную у туристов апитерапию. Ряд фермеров предлагают отдыхающим не только приобретение меда, но и отдых в горной местности.