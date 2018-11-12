Пчелиный дом: в «Сколково» создают умный улей

Необычный сельскохозяйственный стартап — «Пчелиный дом» — стал резидентом инновационного фонда «Сколково». Проект заключается в разработке платформы полностью автоматизированного контроля за жизнедеятельностью пчел и шмелей с помощью компьютерного зрения и «интернета вещей». «Пчелиный дом» поможет поднять эффективность промышленного пчеловодства и помочь пчеловодам-любителям, которые не имеют возможности регулярно навещать свою пасеку.

Пчеловодство — одна из немногих отраслей сельского хозяйства, где до сих пор значительную роль играет ручной труд: за пчелами необходимо постоянно наблюдать, ухаживать за ульями, заботиться о здоровье пчелиных семей. Для всего этого необходим квалифицированный специалист, которого пока не получилось заменить машиной. Однако в «Сколково» попытаются это сделать.

— Предложена новая методика, позволяющая осуществлять удаленный контроль за состоянием пчелиной или шмелиной семьи с использованием «интернета вещей», — рассказал «Известиям» куратор проекта, старший проектный менеджер по направлению «Биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности» кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково» Олег Буханцев. — Данные с установленных внутри и снаружи улья датчиков, сенсоров и видеокамер поступают на облачную платформу, где анализируются с помощью оригинальных программных алгоритмов.

Основа «умного улья» — это система слежения за пчелами с помощью так называемого компьютерного зрения. На леток — щель, через которую пчелы влетают и вылетают из улья, — направлена видеокамера, сигнал с которой поступает для предварительной обработки в специальный контроллер. Туда же приходят сигналы с других датчиков и сенсоров температуры, освещенности, содержания углекислого газа и других продуктов жизнедеятельности пчел. Собранные данные передаются через Wi-Fi в интернет, где облачная программная платформа в непрерывном режиме обрабатывает поступающую информацию. В результате пчеловод вне зависимости от своего местонахождения сможет в любой момент времени получить исчерпывающие сведения о жизнедеятельности пчелиных и шмелиных семей.

Как рассказал «Известиям» руководитель проекта Максим Денисов, платформа позволяет дистанционно через интернет контролировать как большую пасеку, так и несколько дачных ульев. «Умный улей» не только следит за активностью пчел и условиями их обитания, но позволяет с помощью алгоритмов предиктивного анализа предсказывать поведение насекомых. В частности, можно предвидеть и заранее принять меры против так называемого Colony Collapse Disorder — синдрома разрушения пчелиной семьи — когда пчелы внезапно разлетаются кто куда и больше не возвращаются в родной улей.

— Это гигантская проблема пчеловодов во всем мире, — рассказал «Известиям» заведующий кафедрой аквакультуры и пчеловодства Российского государственного аграрного университета МСХА имени Тимирязева Альфир Маннапов. — Она вызывается разными причинами, но в последнее время значительно усилилась из-за появления новых классов удобрений и инсектицидов.

Новейшая сельскохозяйственная химия, с которой соприкасаются пчелы, по словам Альфира Маннапова, часто оказывает угнетающее действие на нервную систему насекомых. В результате пасеки недосчитываются до трети пчелиных семей каждый год. Победа над синдромом разрушения пчелиной семьи и автоматический контроль за состоянием ульев позволят, по оценке эксперта, увеличить урожайность пасек чуть ли не в два раза.

Помимо пасек «умные ульи» могут найти еще одну большую область применения — промышленные тепличные хозяйства, где насекомых (чаще шмелей) используют для естественного опыления сельскохозяйственных растений.