Президент Сербии поздравил россиян с Днем Победы

Президент Сербии Александр Вучич поздравил своего российского коллегу Владимира Путина и всех жителей России с Днем Победы.

«Поздравляю братский русский народ, который завоевал великую победу своим вневременным патриотизмом, героизмом и самопожертвованием», — написал Вучич на своей странице в Twitter.

В 2018 году президент Сербии участвовал в шествии «Бессмертного полка» в Москве.

9 мая президент Владимир Путин с трибуны на Красной площади обратился к участникам торжественного парада Победы, прошедшего в Москве. Он назвал советских людей главными освободителями народов Европы от фашизма.

В параде Победы приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. После марша по Красной площади прошли колонны вооружений. Возглавил их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году.