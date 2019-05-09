Путин назвал СССР «главным освободителем Европы» от фашизма

Президент Владимир Путин с трибуны на Красной площади обратился к участникам торжественного парада в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

Глава государства назвал советских людей главными освободителями народов Европы от фашизма.

«Осознаем непреходящую ценность ратного триумфа нашего народа. Именно он защитил, спас Родину, стал надеждой, оплотом для всего человечества, главным освободителем народов Европы», — заявил Путин.

Он также отметил, что святой долг граждан страны — чтить подлинных героев.

«Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей. Вы живете в разных странах, но подвиг, который вы совершили вместе, нельзя, невозможно разделить. (...) Наш народ знает, что такое война. В каждую семью она принесла горе, неисчислимые страдания. Мы ничего не забыли. Мы всё помним и свято чтим доблесть солдатов Победы», — сказал президент, отметив, что россияне с каждым годом мы все больше чувствуют моральную мощь этого подвига.

Президент также объявил минуту молчания.

Парад начался под бой кремлевских курантов в 10:00 мск, принимает его министр обороны России Сергей Шойгу. Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

В шествии участвуют 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. Впервые в этом году на мероприятии появились женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны, кадеты корпуса Следственного комитета имени Александра Невского и курсанты московского университета МВД имени Владимира Кикотя.

После марша по Красной площади пройдут колонны вооружений. Возглавит их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году. В воздушной части парада задействованы 74 самолета и вертолета (по числу победных лет).