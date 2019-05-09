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Путин назвал СССР «главным освободителем Европы» от фашизма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Владимир Путин с трибуны на Красной площади обратился к участникам торжественного парада в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

Глава государства назвал советских людей главными освободителями народов Европы от фашизма.

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«Осознаем непреходящую ценность ратного триумфа нашего народа. Именно он защитил, спас Родину, стал надеждой, оплотом для всего человечества, главным освободителем народов Европы», — заявил Путин.

Он также отметил, что святой долг граждан страны — чтить подлинных героев.

«Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей. Вы живете в разных странах, но подвиг, который вы совершили вместе, нельзя, невозможно разделить. (...) Наш народ знает, что такое война. В каждую семью она принесла горе, неисчислимые страдания. Мы ничего не забыли. Мы всё помним и свято чтим доблесть солдатов Победы», — сказал президент, отметив, что россияне с каждым годом мы все больше чувствуют моральную мощь этого подвига.

Президент также объявил минуту молчания.

Парад начался под бой кремлевских курантов в 10:00 мск, принимает его министр обороны России Сергей Шойгу. Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

В шествии участвуют 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. Впервые в этом году на мероприятии появились женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны, кадеты корпуса Следственного комитета имени Александра Невского и курсанты московского университета МВД имени Владимира Кикотя.

После марша по Красной площади пройдут колонны вооружений. Возглавит их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году. В воздушной части парада задействованы 74 самолета и вертолета (по числу победных лет).

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