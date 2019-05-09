Парад Победы на Красной площади. Видеотрансляция

На Красной площади в Москве проходит торжественный парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. «Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

Парад начался под бой кремлевских курантов в 10:00 мск, принимает его министр обороны России Сергей Шойгу. Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

В шествии участвуют 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. Впервые в этом году на мероприятии появились женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны, кадеты корпуса Следственного комитета имени Александра Невского и курсанты московского университета МВД имени Владимира Кикотя.

После марша по Красной площади пройдут колонны вооружений. Возглавит их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году. В воздушной части парада задействованы 74 самолета и вертолета (по числу победных лет).