Служба в память о советских воинах прошла в русском храме в Австрии

Торжественное богослужение в память о советских солдатах и офицерах, погибших в годы Второй мировой войны, прошла в четверг, 9 мая, в Храме святого Архистратига Божия Михаила в австрийском городе Лаа-ан-дер-Тайя. Об этом сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе фонда «Вольное дело».

Службу провел иерей Владислав Азевс. В обращении к прихожанам он отметил объединяющую роль Дня Победы для всех людей, независимо от их национальности, вероисповедания и политических убеждений.

Храм святого Архистратига Божия Михаила расположен рядом с кладбищем, где покоятся останки 500 советских воинов, погибших в Австрии в 1945 году. Он представляет собой уменьшенную копию церкви Покрова на Нерли во Владимирской области.

Храм был построен на средства российского бизнесмена Олега Дерипаски, дед которого — младший лейтенант Тимофей Дерипаско — также похоронен на кладбище в Лаа-ан-дер-Тайя.

В Австрии находится более 300 советских воинских захоронений и памятных мест, связанных со Второй мировой войной.

С 1938 по 1945 год Австрия входила в состав нацистской Германии. В апреле 1945-го войска 3-го и 2-го Украинских фронтов в ходе Венской наступательной операции смогли прорвать оборону нацистов и установить полный контроль над Веной. В боях за австрийскую столицу погибли около 14 тыс. советских воинов.

Как отмечается в пресс-релизе, фонд «Вольное Дело» занимается оказанием помощи желающим посетить могилы родных, погибших в Австрии во Второй мировой войне. Обращения организация принимает по электронному адресу info@volnoe-delo.ru или телефону +7 (495) 653 81 43.