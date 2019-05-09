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«Известия» запустили спецпроект ко Дню Победы

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Фото: ТАСС/Валерий Бушухин
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«Известия» подготовили ко Дню Победы специальный проект «Судьба (не) установлена», созданный совместно с «Поисковым движением России» — организацией, которая объединяет более 42 тыс. поисковиков всех возрастов в составе 1428 отрядов.

Проект «Известий» впервые детально рассказывает о важной стороне работы участников поисковых объединений, которая чаще всего остается без внимания — о том, как они устанавливают имена найденных солдат и ищут родственников павших бойцов, чтобы рассказать им о судьбах их дедов и прадедов. Нередко этот кропотливый труд, время которого приходит уже после завершения раскопок, растягивается на месяцы и даже годы и требует сложного взаимодействия между специалистами из разных регионов или даже стран.

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В рамках подготовки проекта корреспонденты «Известий» попросили представителей нескольких поисковых отрядов, работающих на территории России и бывшего СССР, поделиться историями бойцов, чьи имена и судьбы им удалось восстановить, а также тех, чьи близкие до сих пор не обнаружены.

В частности, в проекте приняли участие представители отряда «Поиск-Вездеход» из Пензы, всероссийского информационно-поискового центра «Отечество» из Татарстана, поисковики из Ростова-на-Дону. О том, какие гласные и негласные правила действуют при работе с медальонами, почему для их прочтения нередко требуется помощь экспертов-криминалистов и как для поиска родственников и восстановления судьбы семьи используют соцсети, «Известиям» рассказал ведущий специалист ООД «Поисковое движение России» по поисковой работе Данила Латюхин.

Результатом стал проект, объединивший истории пяти солдат, в разные годы обнаруженных в местах боев, и проиллюстрированный реальными архивными документами, предоставленными поисковиками. Благодаря комментариями представителей отрядов, можно проследить, как были восстановлены имена и судьбы найденных бойцов, а также узнать о тех, по кому поиск до сих пор не завершен.

В «Известия» планируют продолжить совместную с поисковыми организациями работу по поиску родственников погибших бойцов.

«Известия», по сути, одно из первых СМИ, которое проявило интерес к такой важной теме, как работа поисковиков не на полях сражений, а в архивах. Ведь мало кто знает, какой огромный кропотливый труд предстоит после установления имени солдата — добровольцы из разных уголков страны строят гипотезы, связываются с региональными архивами, спорят и советуются на форумах. Поиски могут длиться от одного месяца до нескольких лет, но возможно с большой аудиторией «Известий» мы свяжемся с родными раньше. И, конечно, это еще одна попытка напомнить гражданам нашей страны, о том где и как можно искать информацию о своих предках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, какую помощь могут оказать поисковики», — заявил пресс-секретарь «Поискового движения России» Игнат Кушнарев.

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