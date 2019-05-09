Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин 9 мая возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Глава государства также почтил минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.

Церемония, в которой также участвовали ветераны, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно и другие чиновники, завершилась гимном России и маршем роты Почетного караула. После этого президент также возложил цветы на аллее городов-героев в Александровском саду.

До этого Путин присутствовал на торжественном параде на Красной площади. В шествии приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. Кроме того, по площади прошли колонны вооружений, во главе с легендарным Т-34, выпущенным в 1944 году. Воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных метеоусловий.

После торжественного мероприятия Путин поздравил командиров подразделений, участвовавших в марше, а после вернулся на трибуну и кратко пообщался практически с каждым из ветеранов.