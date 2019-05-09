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В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Гигантскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м развернули в Севастополе в честь Дня Победы и 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Она стала самой большой в России, сообщает ТАСС.

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Седьмого мая эту ленту развернули в Москве, потом ее передали в Севастополь. Отмечается, что ширина 7 м, длина — 300 м, вес — более 100 кг.

Полотнище развернули рядом с Южной бухтой, в которой около 200 лет базируются военные корабли Черноморского флота. Потом ленту пронесли по улицам города.

Кроме Севастополя, парады в Крыму прошли в Симферополе и Керчи. 9 мая президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года, ему присвоено звание города-героя.

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