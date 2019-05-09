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Путин поздравил ветеранов с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля в четверг, 9 мая.

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Российский лидер подчеркнул, что Севастополь всегда играл особую роль в истории России и укреплении ее государственности. По его словам, подвиг солдат и офицеров Красной армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения навсегда останется в памяти народа.

«В ходе упорных, ожесточенных боев освободили легендарный Севастополь и Крым от немецко-фашистских захватчиков, сделали еще один шаг на пути к Победе. Важно, что вы искренне гордитесь героическим прошлым родного края, из поколения в поколение передаете традиции беззаветного служения Отчизне», — говорится в сообщении.

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии присутствовали Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, прибывший по приглашению российского лидера.

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