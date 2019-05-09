Прямой эфир

Воздушную часть парада Победы отменили в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за плохих метеоусловий в Москве отменили воздушную часть Парада Победы. Об этом в четверг, 9 мая, сообщили в Минобороны России.

«В связи со сложными метеоусловиями по маршруту пролета авиации в московском регионе авиационная часть парада отменена», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отличный состав: на парад Победы выйдет только испытанная техника
В преддверии юбилейного года Минобороны решило воздержаться от демонстрации новых боевых машин

В воздушной части парада должны были быть задействованы 74 самолета и вертолета (по числу победных лет).

Парад начался под бой кремлевских курантов в 10:00 мск, принимает его министр обороны России Сергей Шойгу. Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

В шествии приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. Впервые в этом году на мероприятии появились женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны, кадеты корпуса Следственного комитета имени Александра Невского и курсанты московского университета МВД имени Владимира Кикотя.

После марша по Красной площади прошли колонны вооружений. Возглавил их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году.

Президент Владимир Путин с трибуны на Красной площади обратился к участникам торжественного парада. Он назвал советских людей главными освободителями народов Европы от фашизма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал СССР «главным освободителем Европы» от фашизма
В Москве начался парад Победы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017