Воздушную часть парада Победы отменили в Москве

Из-за плохих метеоусловий в Москве отменили воздушную часть Парада Победы. Об этом в четверг, 9 мая, сообщили в Минобороны России.

«В связи со сложными метеоусловиями по маршруту пролета авиации в московском регионе авиационная часть парада отменена», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В воздушной части парада должны были быть задействованы 74 самолета и вертолета (по числу победных лет).

Парад начался под бой кремлевских курантов в 10:00 мск, принимает его министр обороны России Сергей Шойгу. Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

В шествии приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. Впервые в этом году на мероприятии появились женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны, кадеты корпуса Следственного комитета имени Александра Невского и курсанты московского университета МВД имени Владимира Кикотя.

После марша по Красной площади прошли колонны вооружений. Возглавил их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году.

Президент Владимир Путин с трибуны на Красной площади обратился к участникам торжественного парада. Он назвал советских людей главными освободителями народов Европы от фашизма.