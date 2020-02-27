Песков опроверг сообщения о встрече Путина и Эрдогана 5 марта

Личной встречи между российским лидером Владимиром Путиным и турецким президентом Реджепом Эрдоганом 5 марта в Стамбуле не планируется, рассказал в четверг, 27 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«5 марта у президента Путина другие рабочие планы», — ответил Песков журналистам.

Однако представитель Кремля подчеркнул, что общение Анкары и Москвы происходит на экспертном уровне. В первую очередь, обсуждаются вопросы идлибского кризиса.

Ранее 25 февраля Эрдоган сообщил, что рассчитывает встретиться cо своим российским коллегой Владимиром Путиным 5 марта для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.

21 февраля турецкий лидер назвал происходящее в сирийском Идлибе войной и отметил, что агрессия должна быть остановлена. Эрдоган также призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе. По словам турецкого лидера, в ходе переговоров с Меркель и Макроном было предложено провести саммит по ситуации в Идлибе в Стамбуле 5 марта с участием президента России Владимира Путина.

19 февраля президент Турции заявил, что начало военной операции в Идлибе является «вопросом времени». По его словам, проведенные на этой неделе переговоры Анкары и Москвы по урегулированию военного конфликта в Идлибе не принесли результата. Он также обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по населению Идлиба. Россия эту информацию опровергала, отмечая, что продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не атакует гражданское население страны.

Обстановка в регионе обострилась, после того как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим перемирия, однако боевики лишь усилили атаки. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году российская армия по приглашению правительства Сирии начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах республики продолжаются зачистки от террористов.