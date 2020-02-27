Прямой эфир

Песков опроверг сообщения о встрече Путина и Эрдогана 5 марта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Личной встречи между российским лидером Владимиром Путиным и турецким президентом Реджепом Эрдоганом 5 марта в Стамбуле не планируется, рассказал в четверг, 27 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«5 марта у президента Путина другие рабочие планы», — ответил Песков журналистам.

Однако представитель Кремля подчеркнул, что общение Анкары и Москвы происходит на экспертном уровне. В первую очередь, обсуждаются вопросы идлибского кризиса.

Ранее 25 февраля Эрдоган сообщил, что рассчитывает встретиться cо своим российским коллегой Владимиром Путиным 5 марта для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.

Майский гость: Эрдогана пригласили на День Победы
Посольство РФ в Анкаре направило официальное приглашение турецкому президенту

21 февраля турецкий лидер назвал происходящее в сирийском Идлибе войной и отметил, что агрессия должна быть остановлена. Эрдоган также призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе. По словам турецкого лидера, в ходе переговоров с Меркель и Макроном было предложено провести саммит по ситуации в Идлибе в Стамбуле 5 марта с участием президента России Владимира Путина.

19 февраля президент Турции заявил, что начало военной операции в Идлибе является «вопросом времени». По его словам, проведенные на этой неделе переговоры Анкары и Москвы по урегулированию военного конфликта в Идлибе не принесли результата. Он также обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по населению Идлиба. Россия эту информацию опровергала, отмечая, что продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не атакует гражданское население страны.

Обстановка в регионе обострилась, после того как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим перемирия, однако боевики лишь усилили атаки. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году российская армия по приглашению правительства Сирии начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах республики продолжаются зачистки от террористов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе
Путин поздравил Эрдогана с днем рождения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020