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Женский чемпионат мира по хоккею отменили из-за COVID-19

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Фото: Global Look Press/Tomi Hänninen/Newspix24
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Женский чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в субботу, 7 марта.

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Чемпионат должен был состояться с 31 марта по 10 апреля в городах Галифакс и Труро (Канада).

«Мы отменили чемпионат мира в Канаде», — приводит его слова ТАСС в субботу, 7 марта.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в мире были отменены многочисленные спортивные чемпионаты, турниры и кубки.

Ранее сообщалось об отмене футбольных матчей итальянских клубов, итальянской классической велогонки «Страде Бьянке» (Strade Bianche). Также стало известно об отмене традиционных Римского и Парижского марафонов.

6 марта FITA объявила о переносе Европейского отборочного турнира по боевым искусствам на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года из Милана в Москву из-за распространения коронавируса.

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