Москва вместо Милана примет европейский турнир по тхэквондо

Итальянская федерация тхэквондо (FITA) объявила о переносе Европейского отборочного турнира по боевым искусствам на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года из Милана в Москву по причине распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил директор организации Анджело Чито в своем официальном письме в четверг, 5 марта.

Глава FITA пояснил, что не может гарантировать сдерживание и контроль над инфекцией во время проведения массовых мероприятий в том числе из-за сжатых сроков, которые были даны для проведения турниров, — приводит его слова организация.

Соревнования пройдут в Москве 16-18 апреля.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в мире были отменены многочисленные спортивные чемпионаты, турниры и кубки.

Ранее сообщалось об отмене футбольных матчей итальянских клубов, итальянской классической велогонки «Страде Бьянке» (Strade Bianche). Также стало известно об отмене традиционного Римского и Парижского марафонов.

По последней информации, число зараженных пневмонией COVID-19 в Италии достигло 2706 человек. Скончались от заболевания 107 зараженных.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что всего в мире подтверждены 95 270 случаев заражения, из которых 80 565 — в Китае. От инфекции, по данным организации, в стране погибли 3 015 человек.