Более 700 студентов в Петербурге отправлены на карантин из-за итальянца с COVID-19

Около 700 студентов из общежития Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова в Санкт-Петербурге помещены на карантин из-за итальянца, заболевшего коронавирусом.

При этом в Боткинскую больницу был доставлен сам заболевший и еще четверо людей, которые с ним контактировали. Сам заразившийся студент прилетел в Петербург из Милана 29 февраля по программе стажировки.

В четверг, 5 марта, вице-губернатор Олег Эргашев также провел совещание по приему пациентов, прибывших из эпидемически неблагополучных стран.

Теперь всех граждан с симптомами ОРВИ будут направлять в Введенскую больницу на обследование.

Те, кто уже доставлен в Боткинскую уже сдали необходимые для выявления коронавируса анализы, пишет «Интерфакс».

Власти Петербурга принимают меры, чтобы выявить граждан, которые находились в контакте с госпитализированными. За ними будет организовано медицинское наблюдение

4 марта Роспотребнадзор сообщал, что в России зафиксировали шесть случаев коронавируса: четыре — у россиян и два — у китайцев. Граждане КНР уже выздоровели, их выписали из больниц в середине февраля.

Распространения заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2 началось в декабре в китайском городе Ухань. К настоящему моменту болезнь распространилась еще более чем в 70 странах. Подтверждены случаи заражения среди 92 тыс. человек, более 3 тыс. скончались, 54 тыс. выздоровели.

При этом ученые отметили низкий уровень заболеваемости среди детей.