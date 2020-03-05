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В Британии заявили о возможном введении регулирования цен из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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В Великобритании может быть введено регулирование цен на товары, которые используются для борьбы с новым коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 5 марта, сообщили в управлении по конкуренции и рынкам Соединенного Королевства.

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«Обсуждается, рекомендовать ли правительству ввести регулирование цен для предотвращения спекуляций на распространении коронавируса. Мы следим за ситуацией и просим ритейлеров вести себя ответственно при определении цен (на товары) и не эксплуатировать ситуацию вокруг COVID-19 (пневмонии, вызванной коронавирусом. — Ред.)», — цитирует заявление «РИА Новости».

Отмечается, что против компаний, которые будут намерено завышать цены на эти товары, будут предприниматься соответствующие меры. Санкции будут применены и к тем, кто распространяет фейковую информацию об эффективности тех или иных защитных средств.

Накануне сообщалось, что в Великобритании число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 85.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 96 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что пандемию коронавируса еще можно предотвратить, но для этого необходима скоординированная работа правительств всех стран.

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