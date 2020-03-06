Госдума отменила ряд парламентских мероприятий из-за коронавируса

Ряд международных парламентских мероприятий, в том числе форум «Развитие парламентаризма», будут отменены в связи с распространением нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили «Интерфаксу» в Госдуме.

Для участия в международном форуме «Развитие парламентаризма», по данным агентства, подали заявки представители 60 стран.

Ранее 6 марта начальник управления пресс-службы губернатора Красноярского края Максим Кудрявцев сообщил о переносе на неопределенный срок проведение Красноярского экономического форума (КЭФ).

5 марта оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить мероприятие на фоне распространения коронавирусной инфекции. Власти Санкт-Петербурга поддержали данное решение.

В конце декабря стало известно о вспышке нового коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, в китайском Ухане. Позже болезнь распространилась более чем в 70 странах. Согласно данным на 5 марта, жертвами заболевания в мире стали более 3 тыс. человек, инфицированными считаются более 97 тыс. В настоящий момент в России зафиксировано семь случаев коронавируса. Двое заболевших — граждане КНР, уже излечились.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.