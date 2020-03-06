Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Проведение Красноярского экономического форума (КЭФ) перенесено с середины марта на неопределенный срок. Об этом сообщил начальник управления пресс-службы губернатора края Максим Кудрявцев 6 марта.

«Перенесли на неопределенный срок. Решение принято только что», — сообщил он ТАСС.

Как заявил «Интерфаксу» начальник отдела по взаимодействию со СМИ пресс-службы правительства края Николай Базаров, перенос связан со вспышкой пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

Форум «Проекты развития — энергия роста» должен был проходить в период с 19 по 21 марта.

Предполагалось, что участники обсудят реализацию национальных целей развития России на период до 2024 года и переход на новую модель экономического роста страны, основанную на существенном увеличении инвестиций в основной капитал, говорится на официальном портале Красноярского края.

Накануне было принято решение отказаться от проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «в целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников» мероприятия на фоне вспышки заболеваемости пневмонией COVID-19.

В оргкомитете указали, что из-за коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о чрезвычайной ситуации международного значения. Форум должен был состояться 3–6 июня.

По той же причине на неопределенный срок был перенесен Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ).

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 6 марта, только в КНР от заболевания скончались 3042 человек, заразились более 80 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.