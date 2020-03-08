Число зараженных коронавирусом в Испании достигло 522 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Испании увеличилось до 522, скончались 10 человек, а вылечились 30, передает 8 марта газета El País.

В полдень субботы поступала информация от министерства здравоохранения Испании, в которой сообщалось о 430 инфицированных гражданах.

По данным издания, две новые смерти были зарегистрированы в Мадриде и Витории. Там зафиксированы самые крупные в стране очаги болезни. Похоронная церемония в Витории стала крупнейшей зоной распространения коронавируса, когда за две недели заразились более 60 человек.

В Мадриде заражено 174 человека, в Стране Басков — 70, в Каталонии — 49, в Валенсии — 37, а на Канарских островах — 21. Другие заболевшие находятся в Риохе, Кастилии и Леоне, Кастилии-Ла-Манче, Кантабрии, Арагоне, Астурии, Эстремадуре, Галисии, Наварре и на Балеарских островах.

В Мурсии, Сеуте и Мелилье положительных случаев зафиксировано не было.

3 марта первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Гибралтаре. Болезнь нашли у пациента, недавно вернувшегося из Италии через испанский аэропорт Малага. В тот же день в Валенсии скончался первый заболевший пневмонией.

Всего в мире пневмонией COVID-19 заразилось около 102 тыс. человек, а умерло более 3,5 тыс. К настоящему моменту распространение коронавируса зарегистрировано в более чем 80 странах мира. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания сейчас в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.