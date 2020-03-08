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В Чехии число зараженных коронавирусом достигло 26

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Число инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 за сутки увеличилось на пять человек, что в сумме составило 26 зараженных. Об этом 7 марта сообщила газета Hospodárske noviny.

В субботу вечером стало известно о пяти новых случаях положительного результата анализа на коронавирус в столичной факультетской больнице «На Буловце».

«Один из пациентов прибыла из города Бостон (США), где он проживал в последнее время. С ней контактировала супружеская пара, которые тоже обратились в больницу. Двое других заразились во время пребывания на лыжном курорте в Италии», — написал на своей странице в Twiter министр здравоохранения Адам Войтех.

По словам главы ведомства, у трех пациентов были обнаружены клинические симптомы заболевания COVID-19, у двоих других болезнь протекает без видимых осложнений, однако все граждане были отпущены на домашнее лечение.

Ранее директор Управления общественного здравоохранения Праги Зденька Ягрова заявляла о том, что некоторые граждане отказывались от сдачи теста на инфекцию. Для тех, кто не соблюдает двухнедельные карантинные меры был введен государственный штраф размером до 3 млн крон (более 9 млн рублей).

«Эта профилактическая мера необходима, чтобы избежать неконтролируемого распространения коронавируса в Чешской Республике», - заявил премьер-министр Андрей Бабис на пресс-конференции с журналистами.

Первые случаи заболевания были зарегистрированы в Чехии 1 марта.

Вспышка пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. Всего число зараженных превысило 102 тыс. человек, скончались более 3500, выздоровели более 57 тыс. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания сейчас в Иране, Китае, Южной Корее и Италии. Вирус распространился в 80 странах мира.

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