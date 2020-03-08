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Первый человек заразился коронавирусом в столице США Вашингтоне

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Фото: REUTERS/David Ryder
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Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в американской столице, сообщил 7 марта мэр Вашингтона.

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«Сегодня вечером тестирование в лаборатории судебной экспертизы выявило, предположительно, первый случай коронавируса», — отмечается в его Twitter.

По последним данным, число зараженных в США может достигать 400 человек. Скончались не менее 17 человек, из них 14 — в штате Вашингтон.

7 марта стало известно, что в Нью-Йорке число заразившихся коронавирусом за сутки достигло 33. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань. В настоящее время заболевание распространилось в более чем 80 странах. Всего заразились около 102 тыс. человек, скончались более 3,5 тыс. человек, 56 тыс. выздоровели.

Ранее в субботу стало известно, что второй американский военный заразился коронавирусом.

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