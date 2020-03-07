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Число зараженных коронавирусом во Франции достигло 949

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Количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом во Франции за последние сутки увеличилось в полтора раза и достигло 949, умерли 16 человек. Об этом 7 марта сообщает телеканал France24 со ссылкой на главу гендирекции здравоохранения страны Жерома Саломона.

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«Сегодня на 15:00 [17:00 по мск] у нас 949 подтвержденных случаев, или еще 336 за последне 24 часа», — отметил чиновник, добавив, что в тяжелом состоянии находятся 45 заболевших.

Также, по его словам, за сутки во Франции количество жертв инфекции увеличилось на пять и достигло 16, среди них 11 мужчин и пять женщин. Кроме того, Саломон подчеркнул, что 12 умерших были старше 70 лет и имели сопутствующие заболевания.

Отмечается, что случаи заражения выявлены в регионах О-де-Франс, Бретань, Иль-де-Франс, Нормандия, Овернь — Рона — Альпы и Гранд-Эст.

6 марта французские СМИ сообщили о заражении коронавирусом депутата Национальной ассамблеи (парламента) Жан-Люка Рейцера. 68-летний парламентарий госпитализирован. Известно, что он не был на заседаниях с 25 февраля. Также коронавирус диагностирован у сотрудника парламентского буфета. Он помещен на домашний карантин.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон отказался от рукопожатий, чтобы не заразиться коронавирусом.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым типом инфекции, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания сейчас в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

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