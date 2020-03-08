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Два первых случая заражения коронавирусом выявлены в Болгарии

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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В Болгарии зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом нового типа SARS-COV-2, сообщает в воскресенье, 8 марта, Болгарское телеграфное агентство.

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Начальник штаба по противодействию коронавирусу и глава Военно-медицинской академии генерал-майор Венцислав Мутафчийский на брифинге сообщил журналистам, что две из четырех взятых проб на наличие инфекции показали положительный результат.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым типом инфекции, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира.

Заразились порядка 102 тыс. человек, умерли более 3,5 тыс. человек. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания сейчас в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения рассказали о различиях гриппа и коронавируса. Кроме того, представители ВОЗ опровергли надежды на исчезновение инфекции к лету.

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