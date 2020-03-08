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Еще один американский военный заразился коронавирусом

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Фото: REUTERS/David Ryder
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Военнослужащий ВМС США заболел коронавирусом, сообщили 7 марта в Европейском командовании США.

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Отмечается, что пневмонию COVID-19 диагностировали у моряка, несущего службу в итальянском Неаполе. А в настоящее время военный госпитализирован и находится в изоляции.

Американское командование в Европе начало расследование, устанавливаются контакты заболевшего. Некоторые сотрудники ВСМ и служащие помещены в карантин, пишет CNN.

Первым заболевшим американским военным был служащий, находящийся в Южной Корее. Коронавирус у него выявили в прошлом месяце.

Вспышка вируса SARS-COV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в китайском Ухане в конце декабря. К настоящему моменту распространение коронавируса зарегистрировано в более чем 80 странах мира. Заразились порядка 102 тыс. человек, умерли более 3,5 тыс. человек. Самое стремительное распространение вируса фиксируется в Китае, Италии, Южной Корее и Иране.

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