В России зарегистрированы четыре новых случая заболевания COVID-19

За последние сутки в России обнаружили еще четверо заболевших коронавирусом. Все зараженные ранее посещали Италию. Три случая обнаружили в Липецке, два из них протекают бессимптомно. Еще один инфицированный находится в Санкт-Петербурге.

Лица, с которыми контактировали заболевшие, установлены. Специалисты ведут работу по помещению контактировавших с пациентами людей под медицинское наблюдение. Таким образом, число заболевших выросло до 14 человек.