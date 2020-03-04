Исследование китайских ученых показало, что новый коронавирус эволюционировал. Специалисты проанализировали 103 генома возбудителя атипичной пневмонии и выделили две его разновидности — их обозначили буквами «Эль» и «Эс». Они различаются способами передачи от организма к организму и клиническими проявлениями. То есть болезнь протекает по-разному. Выявление двух штаммов нового коронавируса означает, что одной вакцины для профилактики заражения может быть мало.