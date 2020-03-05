Москвичам, вернувшимся из Италии больничные листы доставят на дом

Вернувшимся из Италии москвичам рекомендуют провести 14 дней на карантине. Листы нетрудоспособности будут доставлять москвичам на дом в течение 2 дней. При хорошем самочувствии для самоизоляции не надо посещать больницу и вызывать врача, заявил мэр москвы Сергей Собянин. Необходимо позвонить на горячую линию департамента здравоохранения - 8-495-870-45-09. Постановление об обязательной изоляции на дому получают граждане, которые прибывают из Китая, Южной Кореи и Ирана.