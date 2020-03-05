Прямой эфир

Москвичам, вернувшимся из Италии больничные листы доставят на дом

0
Выделить главное
вкл
выкл

Вернувшимся из Италии москвичам рекомендуют провести 14 дней на карантине. Листы нетрудоспособности будут доставлять москвичам на дом в течение 2 дней. При хорошем самочувствии для самоизоляции не надо посещать больницу и вызывать врача, заявил мэр москвы Сергей Собянин. Необходимо позвонить на горячую линию департамента здравоохранения - 8-495-870-45-09. Постановление об обязательной изоляции на дому получают граждане, которые прибывают из Китая, Южной Кореи и Ирана.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020